CET interdita trecho da Cardeal Arcoverde

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) manterá interditado por pelo menos 20 dias o quarteirão da Rua Cardeal Arcoverde entre a Avenida Brigadeiro Faria Lima e a Rua Butantã, em Pinheiros, zona oeste da capital. O trecho foi bloqueado para as obras de revitalização do Largo da Batata. Para motoristas que utilizam a Cardeal para chegar à Avenida Eusébio Matoso, o desvio é pela Faria Lima até a Rua Diogo Moreira. No entanto, obra da Estação Faria Lima, da Linha 4-Amarela do Metrô, complica o trânsito.