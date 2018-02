CET interdita ruas de Pinheiros para obras A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou ontem trechos das Ruas Fernão Dias e Cunha Gago, em Pinheiros, na zona oeste da capital, para obras de reforma do Largo da Batata. Os trechos bloqueados são: na Rua Fernão Dias, entre as Ruas Paes Leme e Sumidouro; na Cunha Gago, entre as Ruas dos Pinheiros e Teodoro Sampaio. Por causa dos bloqueios, será implantada mão única na Rua Padre de Carvalho. A Fernão Dias terá um trecho de mão dupla. A interdição deve durar 45 dias.