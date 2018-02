CET interdita faixa da Consolação por 30 dias A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar por 30 dias a faixa do corredor de ônibus da Rua da Consolação, no sentido do centro, entre a Avenida Paulista e a Rua Fernando Albuquerque, para obras. A interdição ocorre a partir das 22h desta segunda-feira. Durante o bloqueio, os motoristas poderão seguir pela Avenida Brigadeiro Luís Antônio ou, a partir da Avenida Rebouças, pelo Túnel Noite Ilustrada. A CET ainda vai interditar a Ligação Leste-Oeste, sob a Praça Franklin Roosevelt, em ambos os sentidos, das 22h00 às 5h00, entre hoje e sábado, para obras de requalificação urbana da Praça Franklin Roosevelt.