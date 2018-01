CET interdita duas faixas da Ponte do Limão por 15 dias

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo interditou na tarde deste sábado, 21, duas faixas da Ponte do Limão, sobre a Marginal do Tietê, uma no sentido bairro e outra no sentido centro. A interdição das pistas será mantida por 15 dias para que tenha início mais uma etapa das obras de recuperação da estrutura e de reforma da ponte, segundo informações do site da companhia.

A CET informa ainda que as alças de acesso da pista local da Marginal do Tietê para a ponte também poderão ser interditadas durante as obras, caso seja necessário. Caso o acesso seja interrompido, a empresa informa que faixas reversíveis poderão ser ativadas no horário de pico. Nos 15 dias de obras, a CET irá interditar diariamente o trânsito da pista expressa da marginal, no sentido Ayrton Senna, das 23h às 5h, e o trânsito será desviado para a pista local.

A recomendação é que os motoristas evitem passar pela Ponte do Limão e optem pelo acesso das pontes da Casa Verde e Júlio de Mesquita Neto. A CET informa que irá acompanhar a interdição e orientar motoristas e usuários.