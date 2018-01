CET interdita dois túneis na noite de hoje em SP para limpeza

Fabiana Marchezi, do estadao.com.br,

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar dois túneis da malha viária paulistana a partir das 23h30 desta segunda-feira, 18, às 5 horas de terça-feira, 19, para limpeza. Os túneis Tribunal de Justiça, entre as avenidas Antônio Joaquim de Moura Andrade e Presidente Juscelino Kubitschek (zona sul) e Noite Ilustrada, no acesso da Avenida Rebouças, sentido centro, para a Avenida Doutor Arnaldo, sentido Sumaré (zona oeste).

De acordo com a CET, os motoristas que trafegarem no sentido Marginal do Pinheiros deverão seguir pela Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, Avenida Santo Amaro, sentido centro, retornar na Praça Dom Gastão Liberal Pinto, seguindo pelas avenidas Santo Amaro, sentido bairro, e Presidente Juscelino Kubitschek.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já os condutores que estiverem no sentido Ibirapuera, deverão seguir pela Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, ruas Doutor Renato Paes de Barros, Doutor Eduardo de Souza Aranha, avenidas Santo Amaro e Antônio Joaquim de Moura Andrade.

Para os motoristas que utilizam a passagem Noite Ilustrada, a CET recomenda desviar pelas avenidas Rebouças, sentido centro, e Paulista, sentido Paraíso, pelas ruas Bela Cintra, Antônio Carlos e da Consolação, sentido bairro, pelo Viaduto Okuhara Koei e pela Avenida Doutor Arnaldo.

A engenharia de campo da companhia vai acompanhar a interdição e orientar motoristas e usuários.

Texto atualizado às 17h30