CET interdita Complexo Viário Maria Maluf até sábado

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar o Complexo Viário Maria Maluf, na cidade de São Paulo, para serviços de manutenção entre terça-feira, 3, e sábado, 7. O complexo localiza-se entre as avenidas dos Bandeirantes e Presidente Tancredo Neves.

A interdição será feita no sentido Imigrantes, de terça-feira a quinta-feira, 5, e, no sentido Anchieta, de sexta-feira, 6, a sábado, sempre das 22h às 04h30.

Como alternativa os motoristas que trafegarem no sentido Anchieta poderão acessar o desvio realizado pelo túnel, no sentido Imigrantes, que estará operando nos dois sentidos. As alternativas são as avenidas Professor Abraão de Morais, Doutor Ricardo Jafet, Tereza Cristina e do Estado.

No sentido Imigrantes, o desvio será realizado pelo túnel, no sentido Anchieta, que estará operando nos dois sentidos. As alternativas são as ruas do Boqueirão, Ribeiro Lacerda e a Avenida Professor Abraão de Morais.

A Engenharia de Campo da CET vai acompanhar a interdição e orientar motoristas e usuários.