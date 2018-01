CET interdita avenidas Sumaré e Paulo VI na Virada Esportiva

No próximo domingo, 29, durante a Virada Esportiva 2009, as avenidas Sumaré e Paulo VI ficarão interditadas das 6h às 14h. A Avenida Sumaré será interditada nos dois sentidos, entre a Praça Márcia Aliberti Mammana e a Rua Bartira. Já a Paulo VI ficará bloqueada entre a Rua Capote Valente e a Praça Márcia Aliberti Mammana. As duas avenidas fazem a ligação entre a região de Pinheiros e a Barra Funda e têm como principais vias de acesso as avenidas Henrique Schaumamm e Antártica.

Como alternativa, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda que os motoristas utilizem preferencialmente a Avenida Pacaembu ou a Avenida Pompeia. A CET também sugere que os veículos vindos da região da Barra Funda entrem à direita na Rua Apinajés, seguindo pela Avenida Professor Alfonso Bovero, Rua Bruxelas, Avenida Doutor Arnaldo, continuando na Rua Cardeal Arcoverde até a Avenida Henrique Schaumamm.

Já os veículos oriundos da região de Pinheiros poderão utilizar como alternativa de tráfego a Avenida Paulo VI, virando à direita na Rua Galeno de Almeida, à direita na Avenida Doutor Arnaldo, retornar à esquerda, próximo à Rua Cardeal Arcoverde, prosseguindo até a Avenida Sumaré.