CET instala radares em mais seis vias

Na zona leste, a Avenida Salim Farah Maluf ganhou radares de velocidade, nos sentidos bairro e centro, próximo do cruzamento com a Avenida Vila Ema. A velocidade permitida nesta via é de 70 km/h. Também estão na lista a Avenida Itaquera, próximo da Rua Guiomar Ataliba de Penteado (60 km/h), e a Avenida do Imperador, perto da Rua das Amendoeiras (60 km/h). Na Avenida Jacu-Pêssego, um radar foi instalado na altura da Rua Go Sugaya, no sentido São Miguel.