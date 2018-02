CET instala placa com luz para pedestres

Vem da Europa a inspiração da nova iniciativa da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para aumentar a segurança dos pedestres. Um painel instalado em cima de uma faixa de travessia na Rua Boa Vista, perto da esquina com a Ladeira Porto Geral, no centro, tem indicado para os motoristas, ainda ao longe, que o fluxo de pessoas é grande. Assim, os condutores podem tomar atitudes que evitam atropelamentos, como diminuir a velocidade, vários metros antes do cruzamento.

A placa, que contém a imagem estilizada de um homem atravessando uma faixa, com o fundo azul, também é iluminada à noite. Além disso, LEDs (diodos emissores de luz) instalados na base do painel iluminam a faixa de travessia que está embaixo, tornando os pedestres mais visíveis para os motoristas durante a noite. Esse tipo de sinalização já é utilizado em vários países, incluindo a Alemanha.

Mestre em Engenharia pela Universidade de São Paulo (USP), o consultor de tráfego Horácio Augusto Figueira aprova a medida. "É mais uma informação para reforçar que há uma travessia de pessoas." Segundo ele, o dispositivo tem maior utilidade em faixas que ficam no meio do quarteirão. "Alerta o motorista, que não pode dizer que não viu a faixa por não haver cruzamento."

A analista de sistemas Cristiane Moura, de 26 anos, trabalha na Boa Vista, mas nunca havia reparado no painel, instalado desde o fim de dezembro. "De dia quase não dá para ver." O taxista Luis Antonio Gonçalves, de 42 anos, que trabalha em um ponto próximo, afirma que, de fato, o luminoso é mais visível para os motoristas à noite. "Mas tinham de colocar em umas faixas que continuam cheias de gente depois que escurece, como na Rua Xavier de Toledo. Por aqui, o fluxo de pedestres cai."

O analista de sistemas Renato Honjo, de 29 anos, reclama que o significado do painel não foi divulgado. "É um símbolo, mas o que motorista e pedestre devem fazer quando o veem? Não está claro."

A CET informou que o equipamento "representa uma sinalização de reforço à existente na via, e não uma sinalização nova que os motoristas e pedestres devem respeitar". De acordo com o órgão de trânsito, o desenho do painel segue os pictogramas definidos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A placa está em "fase de testes"e "em avaliação". Ainda não há um prazo para que outras faixas da cidade recebam a novidade. As lâmpadas na base do painel são feitas para durar 90 mil horas.