CET inicia troca de talões antigos de Zona Azul nesta quinta

Os motoristas que ainda possuem talões de Zona Azul do modelo antigo poderão trocá-lo pelo novo a partir desta quinta-feira, 12. A troca poderá ser feita das 8h às 12h e das 13h às 16h nos endereços autorizados, até o dia 12 de maio. As folhas antigas de Zona Azul poderão ser utilizadas juntamente com o modelo novo, que foi lançado em 12 de janeiro. A partir do dia 13 de maio, as folhas com o modelo antigo perderão sua validade de uso, mas ainda poderão ser trocadas na Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Por razões de logística e segurança, a troca de mais de três talões inteiros (com dez folhas cada) deverá ser feita somente na sede da CET, à Rua Senador Feijó, 143. Mais informações sobre a troca dos talões podem ser obtidas no site da CET www.cetsp.com.br ou pelo telefone 1188 - Fale com a CET. Atende 24 horas por dia para informações sobre trânsito, ocorrências, remoções, reclamações e sugestões. Novo talão O novo talão possui recursos de rastreabilidade, por meio de código de barras, com o objetivo de aumentar a segurança contra furtos e roubos. Desenvolvido com apoio de peritos especializados em segurança de documentos, as novas folhas de Zona Azul possuem itens que ajudam no combate às fraudes. Endereços autorizados Zona Oeste Avenida Marquês de São Vicente, 2154 - Barra Funda (Estação Barra Funda do Metrô) Rua Sumidouro, 546 - Pinheiros (Estação Pinheiros da CPTM) Zona Norte Avenida Santos Dumont, sobre Ponte das Bandeiras - Ponte Pequena (Estação Armênia do Metrô) Zona Leste Rua Vilela, 572 - Tatuapé (Estação Carrão do Metrô) Zona Sudeste Rua Dona Brígida, 721 - Vila Mariana (Estação Vila Mariana do Metrô) Zona Sul Avenida Guido Caloi, 100 - Santo Amaro (Estação Giovanni Gronchi do Metrô/ Estação Santo Amaro da CPTM / Terminal de Ônibus João Dias) Parque Ibirapuera - quiosque da Zona Azul no bolsão do Prédio da OCA Parque Ibirapuera - quiosque da Zona Azul no bolsão do Prédio do MAM Centro Rua Bela Cintra, 385 - Cerqueira Cesar (Estação Consolação do Metrô) Rua Senador Feijó, 143 - Centro (Estação Sé do Metrô)