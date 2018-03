CET inicia Operação Volta às Aulas na capital paulista

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) iniciou nesta segunda-feira, 31, a Operação Volta às Aulas nas proximidades de 127 escolas particulares e públicas, entre municipais e estaduais, de São Paulo.

A operação, que conta com 263 funcionários da CET e de escolas, tem o objetivo de disciplinar o embarque e desembarque de alunos e garantir a segurança na travessia de pedestres. A ação também visa impedir a formação de filas duplas e estacionamentos irregulares. A previsão é que o fim das férias aumente, em média, 20% o número de viagens realizadas na cidade.

As 14 principais escolas no índice de impacto no trânsito que serão alvo de operação contínua da CET são: Mackenzie, Rio Branco, FAAP, Escola Boni Consilii, Colégio Mackenzie, Colégio Renascença, Colégio São Luís, Colégio Dante Alighieri, Colégio Britânico, Colégio Palmares, Colégio Madre Paula Montalt, Colégio Bandeirantes, Colégio Arquidiocesano e Colégio Santa Maria.

Às 9 horas de hoje, a capital registrava 62 km de congestionamento. O pior ponto estava na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, onde o motorista encontrava 5,6 km de engarrafamento da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária.