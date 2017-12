CET inicia fiscalização de caminhões em vias do Morumbi, na zona sul de SP

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) começa a fiscalizar nesta sexta-feira, 29, a restrição do tráfego de caminhões em vias do Morumbi, como as avenidas Giovanni Gronchi e Francisco Morato que passaram a ser consideradas Vias Estruturais Restritas (VER) e têm o tráfego de caminhões proibido de segunda a sexta-feira, das 5h às 21h, e aos sábados, das 10h às 14h - exceto nos feriados.

Serão considerados irregulares e estarão passíveis de autuação por transitarem em local e horário não permitidos os veículos que não estiverem devidamente cadastrados. A multa é de R$ 85,12, infração média, quatro pontos na carteira de habilitação.

A fiscalização será feita por meio de oito radares eletrônicos, 50 agentes de trânsito da CET e policiais do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran). Foram instaladas 1.120 placas de sinalização e a fiscalização será reforçada em pontos estratégicos das seguintes vias com trânsito de caminhões proibido:

- Avenida Giovanni Gronchi, em toda a extensão

- Avenida Francisco Morato, em toda a extensão

- Avenida Morumbi, entre a Ponte do Morumbi e a Avenida Francisco Morato

- Avenida Dr. Luiz Migliano, em toda extensão

- Avenida Dr. Guilherme Dumont Villares, em toda a extensão

- Avenida Jacob Salvador Zveibel, em toda a extensão

- Avenida João Jorge Saad, em toda a extensão

- Rua Eng. Oscar Americano, em toda a extensão

- Rua Padre Lebret, em toda a extensão

- Rua Jules Rimet, da Praça Roberto Gomes Pedrosa até a Rua Padre Lebret

As regras de excepcionalidades previstas na Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) serão estendidas ao transporte de produtos alimentícios perecíveis, feiras livres, mudanças e concretagem mediante cadastramento já existente no Departamento de Operações do Sistema Viário (DSV). O tráfego de Veículos Urbanos de Carga (VUCs) está liberado nessas vias.

Rodovia Presidente Dutra

A rodovia Presidente Dutra continua congestionada nesta sexta-feira em dois trechos, um em São Paulo e outro no Rio.

O quilômetro 221 da rodovia, sentido São Paulo, na região de Guarulhos, registrava às 9h00 cerca de 10 km de congestionamento, devido ao excesso de veículos.

Já na região de Barra Mansa (RJ), o motorista enfrenta 15 km de lentidão, reflexo de um acidente ocorrido nesta manhã, quando duas carretas colidiram, uma delas carregada de óleo, que vazou na pista. A faixa da direita na altura do quilômetro 272, sentido Rio, que havia sido interditada para retirada da carga e limpeza do local, já foi liberada.