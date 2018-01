CET incentiva uso de botoeiras pelos pedestres

Os adesivos amarelos com fundo reflexivo estão em fase de testes na Rua Coronel Xavier de Toledo e na Praça do Patriarca, no centro. Trazem a inscrição "use botoeira" em letras grandes. Segundo a CET, a intenção é destacar o botão. Como geralmente ele está embutido na estrutura, "o pedestre pode esquecer de apertá-lo".

A reportagem esteve na Xavier de Toledo, anteontem, e notou que a botoeira quase não foi usada, apesar do adesivo. O engenheiro de tráfego Sergio Ejzenberg explica que a botoeira não abre o farol ao pedestre imediatamente. "Apertar o botão significa que depois de um ciclo semafórico o verde voltará." Para o engenheiro, "uma alternativa para mostrar que a botoeira funciona é acender uma luz quando for acionada ou emitir sinal sonoro".

A capital tem cerca de 6.500 botoeiras. Os 160 equipamentos novos foram instalados "na cidade toda", segundo a CET. E semáforos eletromecânicos têm sido substituídos por eletrônicos, informou o órgão. / CAIO DO VALLE