CET implanta Operação Volta às Aulas

Começa nesta segunda-feira, 2, nas proximidades de 129 escolas particulares e públicas de São Paulo, a Operação Volta às Aulas, 2º Semestre, da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

O objetivo dessa operação é dar continuidade às ações educativas e operacionais adotadas no 1º semestre, orientando, ordenando e fiscalizando o trânsito nas proximidades das escolas cujo tráfego intenso tem potencial para causar reflexos negativos ao sistema viário.

A operação, que conta com 252 operadores de tráfego da CET e funcionários de escolas devidamente treinados, visa disciplinar o embarque e desembarque de alunos e propiciar segurança na travessia de pedestres.

Filas duplas e estacionamentos irregulares são considerados alguns dos principais problemas que causam reflexos negativos no trânsito e, portanto, deverão ser coibidos com esta ação, que visa, ainda, diminuir o impacto no trânsito com o fim das férias, gerado pelo acréscimo médio de 20% no número de viagens realizadas na cidade, por meio de ajustes semafóricos e intensificação de fiscalização de estacionamentos irregulares.

As 11 principais escolas que geram grande número de viagens nos horários de entrada e saída das aulas provocando grande impacto no trânsito são: Mackenzie, Rio Branco, Colégio Renascença, FAAP, Colégio São Luís, Colégio Dante Alighieri, Colégio Britânico, Colégio Palmares, Colégio Bandeirantes, Colégio Arquidiocesano e Colégio Santa Maria.