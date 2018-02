CET implanta operação Natal para o trânsito da região do Brás

SÃO PAULO - A fiscalização do tráfego na região do Brás, no Centro de São Paulo, foi intensificada, com alterações e bloqueios de ruas, a partir deste fim de semana por conta do período de compras de Natal e festas de fim de ano, assim como o aumento do fluxo dos ônibus de fretados na região.

As alterações e bloqueios acontecerão de acordo com o aumento destes fluxos, intensificando-se ao longo do mês de novembro. A operação deve continuar até o próximo dia 24 de dezembro, de segunda a sábado, no período da 1h às 18h.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A operação acontecerá no entorno da Avenida do Estado, Rua João Teodoro, Rua Silva Teles, Rua Bresser, Avenida Celso Garcia, Avenida Rangel Pestana, Largo da Concórdia, Rua Barão de Ladário, Rua Oriente, Rua Monsenhor de Andrade e Rua São Caetano.

Pedestres. Para garantir a segurança dos pedestres que se deslocam dessa região para a Rua 25 de Março será efetuada canalização na Avenida do Estado (sentido Santana), entre as Rua São Caetano e Largo do Pari, aumentando a área destinada à circulação dos mesmos.

Alterações. Durante esta operação, serão implantadas alterações na sinalização, em caráter temporário, intensificando-se de acordo com o aumento do fluxo veicular nas seguintes vias:

Restrição de estacionamento:

- Rua São Caetano, entre as ruas João Jacinto e Monsenhor de Andrade;

- Rua João Jacinto;

- Rua Miller, entre a Ruas Conselheiro Belisário e Travessa Abreu Junior;

- Rua Elisa Witacker (restrição junto à Zona Azul);

- Rua Henrique Dias;

- Rua Rodrigues dos Santos, entre as ruas Oriente e Silvio Penteado;

- Rua Monsenhor de Andrade, entre as ruas Henrique Dias e Oriente;

- Rua Barão de Ladário, entre as ruas João Teodoro e Oriente;

- Rua Doutor Ricardo Golçalves, próximo à Rua Almirante Barroso;

- Rua Bresser com a Rua Xavantes.

Retirada de sinalização de carga e descarga:

- Rua João Teodoro, entre as ruas Maria Marcolina e João Jacinto.

Alteração do horário de carga e descarga:

- Rua Rubino de Oliveira, entre a Avenida Rangel Pestana e Rua Doutor Carlos Botelho.

Estacionamento Rotativo:

- Rua Rodrigues dos Santos, entre as ruas Julio Ribeiro e João Teodoro .

Alteração do sentido de circulação:

- Rua Rodrigues dos Santos, entre as ruas Oriente e Julio Ribeiro (com horário);

- Rua Rodrigues dos Santos, entre as ruas João Teodoro e Alexandrino Pedroso;

- Rua Bresser com a Rua Xavantes.

Bloqueios. Quando o sistema viário não comportar o fluxo de pedestres e de veículos, serão realizados bloqueios operacionais nas seguintes vias:

- Rua São Caetano x Avenida do Estado;

- Rua São Caetano x Rua Monsenhor de Andrade;

- Rua João Teodoro x Rua Monsenhor de Andrade;

- Rua Miller x Largo da Concórdia.

Desvios. Caso os bloqueios acima sejam acionados, os motoristas poderão utilizar os seguintes desvios:

- Rua São Caetano x Avenida do Estado: Avenida do Estado (sentido Santana), Rua Afonso Arinos, Rua Hannemann, Avenida Vautier e Rua Monsenhor Andrade;

- Rua São Caetano x Rua Monsenhor de Andrade: Rua Elisa Witacker, Rua Barão de Ladário e Rua Oriente;

- Rua João Teodoro x Rua Monsenhor de Andrade: Rua João Teodoro, Rua João Jacinto, Rua São Caetano e Rua Monsenhor Andrade;

- Rua Miller x Largo da Concórdia: Avenida Rangel Pestana (sentido bairro), Rua Doutor Ricardo Gonçalves, Rua Visconde de Abaeté, Rua Maria Marcolina, Rua Conselheiro Belisário e Rua Miller.