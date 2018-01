CET fecha vias perto do Sambódromo durante Carnaval

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou algumas vias em São Paulo, perto do Sambódromo, no Anhembi, durante o Carnaval 2010. A operação teve início às 21 horas de sexta-feira, 12.

As vias ficarão bloqueadas até às 9 horas da próxima terça-feira, 16, para os desfiles carnavalescos das escolas de samba Paulistanas; das 16 às 18 horas do dia 16 para a apuração do Grupo Especial e, a partir das 18 horas, para a festa das campeãs do Grupo Especial; na quarta-feira, 17, os bloqueios serão feitos a partir das 10 horas, para a apuração da União das Escolas de Samba Paulistanas e das 22 horas de sexta-feira, 19, às 9 horas de sábado, 20, para o desfile das campeãs.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Interdições

A Avenida Olavo Fontoura, sentido Santana, ficará interditada até às 9 horas de terça-feira, 16; das 16 horas de terça-feira, 16, à 1 hora de quarta-feira, 17; e das 18 horas de sexta-feira, 19, às 9 horas de sábado, 20.

A Avenida Olavo Fontoura, sentido Casa Verde, ficará bloqueada das até às 9 horas de terça-feira, 16, e das 18 horas de sexta-feira, 19, às 9 horas de sábado, 20, ficará bloqueada ao tráfego de veículos tendo apenas operacionalizada mão dupla de circulação para veículos de emergências.

Rua Professor Milton Rodrigues, sentido Marginal, em toda extensão até domingo, 21, para pré concentração e estacionamento de carros alegóricos. A via também ficará interditada, no sentido Olavo Fontoura, até 1 hora de quarta-feira, 17, e das 18 horas de sexta-feira, 19, às 9 horas de sábado, 20, será utilizada exclusivamente para acesso local e por veículos credenciados do Hotel Holiday-Inn, do Anhembi e da Liga das Escolas.

A pista local da Marginal Tietê também sofrerá alterações com a operação, sentido Castelo Branco, entre as pontes das Bandeiras e da Casa Verde. A pista fica interditada para ser utilizada como bolsão de estacionamento dos ônibus das escolas até às 9 horas de sábado, 13; das 19 horas de sábado, 13, às 9 horas de domingo, 14; das 19 horas de domingo, 14, às 9 horas de segunda-feira, 15; das 19 horas de segunda-feira, 15 às 9 horas de terça-feira, 16.

Alternativas

Como alternativa, a CET informa que os veículos que trafegam pela Avenida Olavo Fontoura podem usar como opção a Avenida Braz Leme ou a Marginal Tietê. Para a Marginal Tietê, na pista local, sentido Castelo Branco, a alternativa de desvio será pela pista expressa da Marginal Tietê.

A Rua Marechal Leitão de Carvalho (via de acesso ao estacionamento do Anhembi pelos portões 3, 4 e 5) terá sua circulação alterada para mão dupla de direção de sexta-feira, 12, até terça-feira, 16, e de sexta-feira, 19, até sábado, 20.

A Avenida Olavo Fontoura (sentido Casa Verde) terá sua circulação alterada para mão dupla de direção no trecho entre 200 metros antes e 200 metros após a Rua Professor Milton Rodrigues, com montagem de faixa reversível exclusiva para veículos de serviço, imprensa, policiamento e emergência.