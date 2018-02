CET faz operação para retirar megacarreta Está prevista para começar entre 10h e 10h30 de hoje a remoção da carreta superdimensionada que tombou na madrugada do último sábado na alça de acesso da Avenida Washington Luís para a Avenida Professor Vicente Rao, na zona sul de São Paulo. Haverá interdição da Washington Luís, no sentido bairro, até as 8h de amanhã. A interrupção do trânsito nesse trecho começou ontem à noite.