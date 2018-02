CET faz operação especial no Morumbi para Madonna

Para quem quer assistir a um dos shows da turnê MDNA, de Madonna, mas ainda não garantiu ingresso, uma boa notícia: há entradas de sobra. Os shows da rainha do pop serão realizados hoje no Parque dos Atletas, no Rio, terça e quarta no Estádio do Morumbi, em São Paulo, e no próximo domingo em Porto Alegre.

Madonna faz sua 3.ª turnê no Brasil e chegou sexta-feira ao Rio. Até a noite de ontem não tinha saído do Hotel Fasano, em Ipanema, zona sul. Ontem ela era esperada na casa de Angélica e Luciano Huck, para o jantar de aniversário da apresentadora.

À tarde, seus filhos Mercy James e David Banda seguiram com uma babá para a casa de Huck. Pouco depois, o filho Rocco e o namorado de Madonna, o bailarino Brahin Zaibat, de 27 anos, também foram para lá.

Preste atenção... Por causa dos shows em São Paulo, desde ontem a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) já monitora a região do Morumbi. A CET trabalha com a estimativa de 60 mil pessoas no evento. A operação terá 96 agentes de trânsito, 37 viaturas, 21 motos e quatro guinchos.

Desde ontem, está proibido o estacionamento nas principais vias da região do estádio. Na terça e na quarta-feira, a partir das 13h haverá uma operação com objetivo de facilitar o acesso do público. A CET estuda ainda instalar faixas reversíveis na região.

No fim do show, por cerca de 60 minutos, as vias ao redor do estádio serão bloqueadas aos veículos, para a saída dos pedestres. / A.F., E.V. e N.C. e BERNARDO MOURA