CET faz esquema especial no trânsito para show do U2 em SP

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai reforçar o monitoramento do trânsito na região do Morumbi, na zona sul da capital, nesta quarta-feira, 13, para o show "360º TOUR", da banda U2, no estádio do Morumbi. Cerca de 90 mil pessoas devem comparecer ao evento.

A operação contará com 196 agentes de trânsito, 35 viaturas, 75 motos e 12 guinchos. Para facilitar o tráfego, a CET vai realizar as operações entrada e saída. Na operação entrada o entorno do Estádio do Morumbi começou a ser monitorado a partir das 6 horas. A partir das 14 horas, será implantada faixa reversível de tráfego na Avenida Engenheiro Oscar Americano, entre a Rua Ícaro Sydow e a Avenida Morumbi.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Túnel Sebastião Camargo terá uma faixa reversível, no sentido Morumbi, das 16 às 22 horas. Assim, os veículos que trafegam em direção às Avenidas Presidente Juscelino Kubitschek e 23 de Maio deverão utilizar rotas alternativas, como a Rua Professor Alcebíades Delamare, Ponte Cidade Jardim, Avenida Brigadeiro Haroldo Veloso e Rua Henrique Chamma.

Às 22h30 será implantada a operação saída, com bloqueios viários e inversão no sentido de circulação para propiciar maior segurança e agilidade na saída de pedestres e veículos, nas seguintes vias: Avenida Jorge João Saad: entre a Avenida Professor Francisco Morato e a Praça Roberto Gomes Pedrosa, sentido Avenida Francisco Morato; Avenida Giovanni Gronchi: entre a Praça Roberto Gomes Pedrosa e a Rua Santo Américo, sentido bairro; Avenida Giovanni Gronchi entre as Praças Roberto Gomes Pedrosa e Santos Coimbra, em direção ao centro; Avenida Jules Rimet entre a Praça Roberto Gomes Pedrosa e a Avenida Padre Lebret.

A partir das 22h30 será implantada uma faixa reversível de tráfego na Avenida Giovanni Gronchi, entre a Rua Marcelo Mistrorigo e a Avenida Morumbi, e na Avenida Morumbi, entre as avenidas Giovanni Gronchi e Alberto Penteado.