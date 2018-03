CET estuda livrar basculantes da restrição A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estuda a possibilidade de liberar caminhões basculantes de construção na Marginal do Pinheiros e nas Avenidas dos Bandeirantes e Roberto Marinho. As três vias estão proibidas de receber caminhões desde o início do mês, no horário entre 5 e 21 horas. Até o fim da próxima semana, o órgão deve definir uma posição a respeito.