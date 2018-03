CET estuda ampliar restrições aos caminhões na região do Morumbi

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) está analisando e monitorando o tráfego de caminhões na região sul de São Paulo por conta do aumento da circulação após a proibição aos veículos pesados na Marginal do Pinheiros e nas Avenidas dos Bandeirantes e Roberto Marinho, no último dia 2 de setembro.

As restrições aos caminhões, no período das 5h às 21 horas, ainda são novas. De acordo com a CET, dados mostram que aumentou a movimentação desse tipo de veículo depois do período de restrição. Segundo a empresa, se houver a necessidade, o número de vias com restrições a esses veículos na região poderá ser ampliada.

A CET informou também que está monitorando as avenidas Giovanni Gronchi, Morumbi, Eliseu de Almeida e Francisco Morato para avaliar o impacto da restrição nessas vias. Ainda não há previsão para o término do estudo para novas restrições, segundo a CET.

Para atingir o objetivo de diminuir o número de veículos pesados que usam as vias da Cidade apenas como passagem, a Prefeitura vem analisando com o Governo do Estado o transporte de carga. Com base nesse levantamento será decidido se o tráfego de caminhões também será restrito nas avenidas do Estado e Salim Farah Maluf e na Marginal do Tietê após a inauguração da Avenida Jacu Pêssego.

Medições realizadas pela CET, comparando a fluidez dos dias 2, 3, 8 e 9 de setembro de 2010 com os dias 3, 4, 8 e 9 de setembro de 2009 (mesmo período no ano passado), mostra que a lentidão média na Avenida dos Bandeirantes foi 84% menor (caiu de 3 km em 2009 para 0,5 km este ano) e na Marginal Pinheiros, 42% menor (caiu de 5,5 km para 3,2 km).

Os efeitos dessa restrição foram sentidos também na Marginal Tietê, que apresentou uma lentidão 62% menor (caiu de 10,7 km para 4,1 km). Em toda a cidade, a análise das medições mostra que a lentidão média diária caiu 32% de 2009 para 2010 (de 83 km para 56 km).