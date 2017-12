CET estima saída de 1,4 milhão de carros de São Paulo

Cerca de 1,4 milhão de veículos devem deixar a capital paulista entre os dias 10 e 15 de junho, feriado prolongado de Corpus Christi, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Já a Secretaria Estadual dos Transportes estima que 1,7 milhão deverá passar pelas estradas de São Paulo. Acredita-se que a maior parcela dos turistas seguirá para o interior, em razão do tempo frio.

Veja também:

Confira o que abre e o que fecha no feriado de Corpus Christi

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acompanhe a situação do trânsito no blog

Segundo a Secretaria dos Transportes, na saída para o feriado, o tráfego deverá ser intenso principalmente das 14 às 23 horas de quarta, 10, e no retorno, das 15 horas à meia-noite de domingo, 14. O trânsito nas regiões próximas aos terminais rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara será monitorado pela CET para garantir a acessibilidade dos usuários.

Somente as vias Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco e Raposo Tavares aguardam a circulação de 1,2 milhão de veículos, volume superior ao verificado no feriado de 1º de maio. As duas primeiras dão acesso à região de Campinas e as duas últimas, ao Oeste do Estado. Para o Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital à Baixada Santista, está prevista a circulação de 290 mil veículos. A Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa) estima que as balsas transportarão 214 mil veículos.

A Polícia Rodoviária Estadual destacará um efetivo de quatro mil policiais para atuar durante o feriado. Eles contarão com 82 bafômetros e 62 radares móveis de velocidade para fiscalizar as vias.