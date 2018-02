CET ensina técnicas de direção para motoboys A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) iniciou ontem o primeiro curso para capacitação de motoboys. São 2 mil vagas gratuitas. Com duração de 30 horas distribuídas em seis dias, o curso é permanente e acontece no Centro de Treinamento e Educação de Trânsito da Companhia (Cetet), na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. O curso vai oferecer aprimoramento de técnicas de pilotagem. A lista de documentos pode ser obtida no site www.prefeitura.sp.gov.br/portal/a_cidade/noticias/index.php?p=50118.