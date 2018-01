CET e SPTrans vão multar com smartphones

Caio do Valle, O Estado de S. Paulo

A partir de agosto de 2015, já deve vigorar o novo contrato com as empresas que vão operar os ônibus na capital. No mesmo mês, os 700 fiscais da São Paulo Transporte (SPTrans) começarão a usar smartphones para aplicar multas às empresas que descumprir regras contratuais, como o atraso de partidas programadas. Serão licitados 1,2 mil equipamentos.

Hoje, a fiscalização é feita principalmente com bloco de papel, o que leva a rasuras e cancelamento de multas. Os agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também deverão passar a trabalhar com smartphones.

De posse dos dados da auditoria da Ernst&Young, contratada por R$ 4 milhões pela gestão Fernando Haddad (PT) no ano passado, a Prefeitura vai redesenhar o modelo do edital. Uma das novidades avaliadas é que todos os ônibus passem a ter ar-condicionado.

Na semana passada, o secretário municipal dos Transportes, Jilmar Tatto, disse que seria possível a realização de uma licitação internacional. Empresas chinesas, inglesas e americanas já teriam demonstrado interesse na concorrência.

Outra novidade é que o sistema de permissionárias, que agrega as cooperativas, deve ser extinto. Até a assinatura dos novos contratos, os antigos estão sendo renovados emergencialmente pela Prefeitura.