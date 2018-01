CET e secretaria afirmam que alterações estão sendo feitas

Estão sob responsabilidade da pasta também os projetos da Avenida Giovanni Gronchi, na frente do Palácio dos Bandeirantes, e o da Avenida General Ataliba Leonel com a Travessa Canção do Pescador, na zona norte.

Com relação aos problemas da alça de acesso da Ponte do Limão, que teve a geometria alterada com seu prolongamento durante as obras da Marginal do Tietê, a Prefeitura informa que o local está inserido no projeto de sinalização da Marginal, que deverá ser concluído até o fim de agosto.

Segundo a Prefeitura, o problema na curva da Marginal do Pinheiros sob Ponte Eusébio Matoso, outro local vistoriado pelo especialista, foi minimizado com a correção parcial da sobrelevação na pista expressa.

Já a Rua Dr. Zuquim com a Capitão Rabelo sofreu intervenção, com estreitamento de pista, sinalização vertical e horizontal, dispositivos de canalização e lombada eletrônica. / L.A.