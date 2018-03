CET e Prefeitura rejeitam soluções de moradores e PM Os moradores do Morumbi sugerem duas medidas para diminuir roubos e furtos na avenida: fechar o escadão que liga a via à Favela de Paraisópolis e mudar o sentido da Rua Francisco Tomás de Carvalho, conhecida no bairro como "ladeirão". O pedido para que o trânsito da Rua Francisco Tomás de Carvalho, ligação da Giovanni Gronchi para Marginal do Pinheiros, flua em sentido único também foi formalizado pelo comando da PM, mas a CET disse que essa medida é inviável. O fechamento do escadão, inaugurado em 2008, não é cogitado pela Prefeitura. A Secretaria Municipal de Habitação diz que a escadaria é uma demanda da comunidade e se trata de viela oficial desde 1921.