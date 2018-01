CET diz que metade dos caminhões já deixou vias vetadas Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), mais da metade dos caminhões já pararam de trafegar pela Marginal do Pinheiros e pela Avenida dos Bandeirantes. Na Marginal, houve queda de 58% no volume de caminhões em relação ao período anterior à inauguração da nova Marginal do Tietê e do Rodoanel Sul - em março, transitavam na via 9.733 caminhões nos horários de pico; em agosto, o volume caiu para 4.060. Na Bandeirantes, a diminuição foi de 68%, de 5.241 para 1.688. Com a regulamentação da nova restrição, a CET promete fiscalizar a circulação dos caminhões com oito radares dotados de Leitura Automática de Placas (LAP).