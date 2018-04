CET diz que ainda está em fase de análises Procurada, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) evitou responder sobre o trânsito na Marginal do Tietê em maio. Há uma semana, o Estado enviou os dados desta reportagem e solicitou o levantamento para o mês. Em resposta, a CET voltou a divulgar os dados de abril, que apontam melhoria na fluidez do trânsito após a inauguração das novas pistas, e não comentou a inversão no sentido do congestionamento. Segundo o órgão, nos próximos meses, "ainda haverá alterações por causa da adaptação dos motoristas à nova "geografia" viária (Marginal e Rodoanel). A CET está acompanhando e analisando esse movimentos e quando fechar o mês de maio soltará novo balanço". / R. M.