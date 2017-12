CET divulga alternativas para pontes interditadas na Marginal

Começou na noite de segunda-feira, 19, o bloqueio parcial das pontes da Freguesia do Ó, da Casa Verde e da Vila Maria, necessário para as obras de ampliação da Marginal Tietê. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) divulgou rotas alternativas para os motoristas que utilizam os trechos.

ALTERNATIVAS

Ponte da Freguesia do Ó

Entre os dias 19 de outubro e 4 de novembro serão bloqueadas ao trânsito as faixas da direita em ambos os sentidos da Ponte da Freguesia do Ó. Os veículos poderão transitar pelas demais faixas liberadas ao

Tráfego.

No sentido centro, os motoristas poderão utilizar a Avenida Nossa Senhora do Ó, Rua Nelson Francisco, Rua Manuel Pinto de Carvalho, Rua Domingos Marchetti, Ponte Júlio

de Mesquita Neto, Avenida Nicolas Boer, Praça José Vieira de Carvalho Mesquita e Avenida Marquês de São Vicente.

No sentido bairro, a Avenida Marquês de São Vicente, Praça José Vieira de Carvalho Mesquita, Avenida Nicolas Boer, Ponte Júlio de Mesquita Neto, Rua Domingos Marchetti, Rua Maestro Gabriel Migliori, Avenida Nossa Senhora do Ó, Rua Bartolomeu do Canto e Avenida Inajar de Souza servem como alternativa.

Ponte da Casa Verde

Nesta primeira etapa de obras na Ponte da Casa Verde a interrupção atingirá somente a faixa da esquerda da pista centro-Bairro, entre os dias 19 de outubro e 3 de novembro. A operação do trânsito na ponte e em seu entorno utilizará 133 agentes da CET em 14 viaturas, três motos e dois guinchos.

Como alternativa, os motoristas que trafegarem no sentido centro poderão utilizar as seguintes vias: Avenida Braz Leme, Praça Heróis da FEB, Avenida Santos Dumont, Praça Campo de Bagatelle, Ponte das Bandeiras, Avenida Santos Dumont, Rua Rodolfo Miranda, Rua David Biaggio, Rua Matarazzo, Rua Barra do Tibagi, Rua dos Italianos, Rua Sérgio Tomás, Avenida Norma Pieruccini Gianotti. Ou ainda a Rua Voluntários da Pátria, Rua Alfredo Pujol, Rua Leão XIII, Avenida Casa Verde, Rua Domingos Torres, Rua das Tangerinas, Avenida Casa Verde, Rua Reims, Praça Delegado Amoroso Neto, Avenida Ordem e Progresso, Ponte do Limão, Praça Luis Carlos de Mesquita, Avenida Marques de São Vicente.

No sentido bairro, as rotas sugeridas são o Viaduto Orlando Murgel, Rua Sérgio Tomás, Avenida Presidente Castelo Branco, Avenida do Estado, Avenida Santos Dumont, Ponte das Bandeiras, Praça Campo de Bagatelle. Ou ainda a Praça Luis Carlos de Mesquita, Avenida Ordem e Progresso, Ponte do Limão, Praça Delegado Amoroso Neto, Rua Reims, Avenida Casa Verde, Rua Leão XIII, Rua Alfredo Pujol, Rua Voluntários da Pátria.

Ponte da Vila Maria

Entre os dias 19 de outubro e 30 de novembro, a pista sentido bairro ficará bloqueada ao tráfego. Como alternativa, no sentido centro, os motoristas poderão utilizar a Avenida Guilherme Cotching, Rua da Gávea, Rua José Wasth Rodrigues, Rua Curuçá, Rua Maria Candida, Avenida Joaquina Ramalho, Praça Stélio Machado Loureiro, Rua dos Machados, Ponte da Vila Guilherme, Praça Ilo Otani, Avenida Carlos de Campos. Ou ainda a Avenida Guilherme Cotching, Rua Curuçá, Rua Afonso Vergueiro, Rua da Gávea, Avenida Bandeirantes do Sul, Rua Carmópolis de Minas, Ponte do Tatuapé, Avenida Salim Farah Maluf.

No sentido bairro, a Avenida Carlos de Campos, Praça Ilo Otani, Ponte da Vila Guilherme, Rua dos Machados, Praça Stélio Machado Loureiro, Avenida Joaquina Ramalho, Rua Chico Pontes, Avenida Curuça, Praça Santo Eduardo, Avenida Guilherme Cotching. Ou a Avenida Salim Farah Maluf, Ponte do Tatuapé, Rua Cel Guilherme Rocha, Rua Ciro Soares de Almeida, Rua Gen. João Carlos de Botelho, Rua Galileu Gaia, Viaduto Curuçá, Rua Afonso Vergueiro, Rua da Gávea, Avenida Guilherme Cotching.

ÔNIBUS

A CET anunciou também que 15 linhas de ônibus que trafegam pela região terão seus itinerários mudados durante as obras. Veja a relação completa das linhas abaixo:

9717/10 - Jardim Almanara - Santana

Ida: normal até R. Antonio Nascimento Moura, R. Marambaia, R. Anita Malfati, R. Mello Nogueira, R. Braseliza Alves de Carvalho, Av. Olavo Fontoura, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. Otaviano Alves de Lima, R. Atilio Piffer, R. Bernardino Fanganiello, R. Relíquia, R. Professora Ilda Kolb, prosseguindo normal.

8538/10 - Freguesia do Ó - Paissandu

Ida: normal até R. Relíquia, R. Profa. Ilda Kolb, R. Horacio Vergueiro Rudge, R. Zanzibar, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. Otaviano Alves de Lima, R. Atilio Piffer, R. Bernardino Fanganiello, R. Relíquia, prosseguindo normal.

138Y/10 - Casa Verde Alta - Metrô Barra Funda

9162/10 - Jardim Almanara - Praça do Correio

9301/10 - Terminal Casa Verde - Paissandu

148P/10 - Jardim Pery - Lapa

175P/10 - Edu Chaves - Ana Rosa

177H/10 - Casa Verde - Butantã/USP

177P/10 - Casa Verde - Butantã/USP

9166/10 - Jardim Santa Cruz - Praça do Correio

967A/10 - Imirim - Pinheiros

Ida: normal até R. Dr. César Castiglioni Júnior, R. do Havre, R. Zanzibar, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

278A/10 - Penha - Ceasa

Ida: normal até Av. Otaviano Alves de Lima, R. Zara, R. Zanzibar, Av. Brás Leme, Ponte da Casa Verde, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

148P/31 - Jardim Pery - Lapa

9352/10 - Pedra Branca - Terminal Correio

9354/10 - Nossa Senhora de Fátima - Terminal Correio

Sentido único: normal até R. Dr. César Castiglioni Junior, R. do Havre, R. Zanzibar, prosseguindo normal.