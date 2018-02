CET deve fazer alterações no trânsito ao redor A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) deve monitorar o trânsito na região do Arouche entre amanhã e domingo, mas ainda não divulgou o esquema de alterações. Segundo a organização da Revirada, somente a Rua Doutor Vieira de Carvalho vai ser interditada, no trecho entre o Largo e a Rua Vitória, onde ficará o ônibus-palco.