CET destaca queda de 3% na média do dia todo A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que a média de lentidão no dia todo no mês de setembro foi 3% menor do que a registrada no mesmo período do ano passado. Segundo a companhia, o índice baixou de 52,9 km para 51,5 km. Os dados levam em conta os congestionamentos entre as 7h e as 20h.