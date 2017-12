CET deixa de informar semáforos quebrados e árvores caídas

Atualizada às 17h31

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) deixou de informar a quantidade de semáforos quebrados e árvores caídas na cidade de São Paulo. De todas as informações divulgadas pelo serviço Trânsito Agora, como extensão do total dos congestionamentos e gráfico de lentidão, apenas o ícone "ocorrências" está fora do ar.

Antes, nesse ícone, representado por um cone, também havia informações sobre os pontos de alagamento, trólebus quebrados, acidentes, entre outros problemas que atrapalham a mobilidade urbana e que, na maioria dos casos, dependem de serviços da própria Prefeitura para voltarem ao normal.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já o site Sinal Verde, lançado há menos de três meses, deixou de divulgar a quantidade total de semáforos que apresentam problemas na capital e passou a fornecer dados porcentuais. Por volta das 10h30 desta desta segunda-feira, 12, por exemplo, o site dizia que, do total dos cerca de 6 mil semáforos da cidade, 1,69% deles estavam sem funcionar.

Para quem não conhece a rede semafórica da capital, pode parecer pouco, mas na realidade o dado informava que mais de 100 semáforos estavam quebrados ou em amarelo intermitente, ou seja, sem funcionar, no momento da consulta.

Reformulação. A CET explicou que o site Sinal Verde, com as informações sobre ocorrências semafóricas, está sendo reformulado. Ainda segundo o órgão, o atendimento à população continua sendo feito, de forma regular, pelo telefone 1188. Ainda de acordo com a companhia, os dados sobre queda de árvores é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras.

/COLABOROU FELIPE RESK