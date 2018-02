CET bloqueia trânsito na Avenida Santos Dumont para evento católico

SÃO PAULO - O trânsito na Avenida Santos Dumont, em Santana, zona norte da capital, será interditado a partir das 23h desta sexta-feira, 19, por causa do show de encerramento da Semana Missionária. A passagem de carros será proibida nos dois sentidos da via entre as avenidas General Pedro Leon Schneider e Braz Leme.

Cerca de 30 mil pessoas são esperadas para o evento, que terá shows de grupos católicos e uma missa. Se for necessário, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) poderá aumentar o bloqueio da Santos Dumont a partir das 15h de sábado, fechando também o trecho entre a Braz Leme e a Rua Santa Eulália e entre a Braz Leme e a Praça Campo de Bagatelle.

A opção de desvio para os motoristas que seguem no sentido bairro são as Ruas Paineira do Campo, Voluntários da Pátria, Alferes Magalhães e Avenida Cruzeiro do Sul. No sentido centro, os motoristas poderão utilizar como opção as Ruas Voluntários da Pátria, Darzan, Avenida Cruzeiro do Sul, Alça de acesso da Ponte Cruzeiro do Sul para a Marginal Tietê, Avenida Assis Chateaubriand e Ponte das Bandeiras.