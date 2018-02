CET amplia a padronização de velocidade em vias da capital

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai uniformizar a regulamentação de velocidade em algumas pontes e seus acessos em 60 km/h, a partir da próximo segunda-feira, 22. O objetivo da mudança é proporcionar maior segurança aos motoristas que circulam pelos 6,7 quilômetros destas vias.

As principais mudanças acontecerão especialmente nas pontes Cidade Jardim e Cidade Universitária, onde a velocidade sobe de 50 km/h para 60 km/h. Nas demais pontes não havia velocidade regulamentada.

As vias que terão a velocidade uniformizada são: Ponte do Piqueri e Rua Benedito Monteiro, Ponte da Freguesia do Ó, Rua Rosas de Ouro e Rua Miguel Casagrande, Rua Ângelo Di Sarno e Rua Professor Joaquim M. Ramalho, Ponte Presidente Jânio Quadros e Rua Izidoro Matheus, Ponte Tatuapé, Rua Ministro Francisco Campos, Ponte Eusébio Matoso, Praça Eugene Boudin e Praça Antonio Sabino, Praça Augusto Radmaker Grunewald e Praça do Cancioneiro, Ponte Cidade Jardim, Praça Deputado Percival de Oliveira e Praça Nicolau David, Ponte Jaguaré e Rua Rinaldo Rivetti, Ponte Cidade Universitária, Praça Alberto Rangel, Praça Arcipreste Anselmo de Oliveira e Rua Desembargador José Gonçalves Santana.

Estudos da CET indicaram a necessidade de manter em 40 km/h a velocidade nas vias de acesso e saídas das pontes por serem geralmente locais em curva e de movimentação de pedestres.

Desta forma, as seguintes vias terão a velocidade regulamentada em 40 km/h: Rua Benedito Monteiro, Rua Rosas de Ouro, Rua Miguel Casagrande, Rua Ângelo Di Sarno, Rua Professor Joaquim M. Ramalho, Rua Izidoro Matheus, Rua Ministro Francisco Campos, Praça Eugene Boudin, Praça Antonio Sabino, Praça Augusto Radmaker Grunewald, Praça do Cancioneiro, Praça Deputado Percival de Oliveira, Praça Nicolau David, Rua Rinaldo Rivetti, Praça Alberto Rangel, Praça Arcipreste Anselmo de Oliveira e Rua Desembargador José Gonçalves Santana.

Outra mudanças. Ainda no mês de agosto, a CET pretende uniformizar as velocidades nas seguintes vias: Avenida Mercúrio, Avenida Senador Queiroz, Avenida Ipiranga, Avenida São Luís, Rua Maria Paula, Praça João Mendes, Rua Anita Garibaldi, Avenida Rangel Pestana, Viaduto Mercúrio, Avenida Nova de Julho (entre as avenidas São Gabriel e Cidade Jardim), Avenida Cidade Jardim, Avenida Tajurás, Rua Engenheiro Oscar Americano e Rua Miguel Yunes.