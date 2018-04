CET ainda registra muitos semáforos com problemas na capital paulista

SÃO PAULO - Em razão das fortes chuvas dos últimos dias, várias regiões da capital paulista sofreram com o corte de energia, causando problemas nos semáforos por toda a cidade. Às 3h45 desta madrugada de quarta-feira, 23, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) ainda registrava 45 semáforos apagados e 21 no amarelo piscante. Neste mesmo horário, 24 horas atrás, terça-feira, 22, o número chegou a 104, reflexo da forte chuva da tarde de segunda-feira, 21.

Semáforos apagados eram registrados nesta madrugada em importantes vias, como: avenidas Interlagos (zona sul); Engenheiro Caetano Alvares (zona norte); Washington Luís (zona sul); Nazaré (zona sul); Nova Cantareira e Água Fria (zona norte); rua Domingos de Morais (zona sul); avenida Paes de Barros (zona leste); avenida Parada Pinto (zona norte); avenida Lins de Vasconcelos (zona sul); avenida Celso Garcia (zona leste); e avenida Brigadeiro Faria Lima (zona oeste).

No amarelo piscante, estavam semáforos localizados, por exemplo, nas avenidas Yervant Kissajikian (zona sul); Sapopemba (zona leste); Nazaré (zona sul); rua da Mooca e avenida Celso Garcia (zona leste); Estrada do Campo Limpo (zona sul); e rua Cardeal Arcoverde (zona leste).

Chuva - Na terça-feira, por volta das 21h45, instabilidades vindas do interior causaram pancadas de chuva na capital ao longo do eixo norte-sul da cidade, deslocando-se para a zona leste. Às 22h40 já não chovia na zonas regiões oeste e norte da cidade, e já havia chuva fraca com pontos de chuva moderada nas zonas sul e leste, enquanto a chuva forte atingia a região do ABC.