CET afirma que nº de multas caiu Em nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) diz que, até julho, foram aplicadas 1.754.908 multas por excesso de velocidade na cidade. No mesmo período de 2011, foram 2.006.795 - ou seja, 251.887 a mais do que neste ano. De média a gravíssima, as autuações variam de R$ 85,13 a R$ 574,62.