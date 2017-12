CET afirma que já pintou 195 mil m2 de vias neste ano

Em relação às ruas citadas na reportagem, o órgão diz estar finalizando os projetos da Rua Massao Watanabe e das Avenidas Santa Inês e Salim Farah Maluf. Sobre a Marginal do Pinheiros, afirma que 60% dos sinais já foram pintados e os trabalhos continuam. Na Ricardo Jafet, as faixas serão pintadas após as obras no Córrego Ipiranga.

No caso das Ruas Fábia, Ouvidor Portugal e Corgie Assad Abdalla, a CET diz que os serviços já foram executados integralmente, mas que espera a solicitação dos taxistas para pintar o ponto de táxi nesta última. Sobre a falta de pintura nas lombadas, a companhia informou que o serviço será feito assim que o nivelamento dos obstáculos for concluído.