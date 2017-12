CET adia para 20 de janeiro volta do rodízio de veículos em SP

SÃO PAULO - A Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo decidiu estender por mais uma semana o período de suspensão do rodízio de veículos. Prevista para acabar na próxima segunda-feira, 13, a restrição de circulação para caminhões e veículos de passeio será retomada somente na segunda-feira seguinte, 20.

O rodízio está suspenso desde 26 de dezembro por causa do baixo fluxo de trânsito no período de férias escolares. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a ausência de lentidões significativas nos últimos dias, o que justificaria a volta do rodízio, motivou o adiamento do prazo de suspensão.

Durante esse período, seguem valendo normalmente a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

Em 20 de janeiro, volta a vigorar o rodízio de placas. Fica restrita a circulação de veículos no Minianel Viário da cidade nos picos da manhã, das 7h00 às 10h00, e da tarde, das 17h00 às 20h00, de dias úteis.

Com a retomada do rodízio em 20 de janeiro, ficam impedidos de circular os automóveis e caminhões no Centro Expandido, incluindo as vias que delimitam o chamado Minianel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D´Esccragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Ignácio de Anhaia Mello e Salim Farah Maluf, de acordo com a tabela a seguir: