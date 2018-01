CET adia nova interdição na Ponte do Limão

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) adiou a interdição de duas faixas da Ponte do Limão, na zona norte da capital.

Veja também:

Blog: acompanhe a situação do trânsito na cidade

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O bloqueio estava previsto para às 23 horas desta terça-feira, 17, para a realização de obras de construção da pista central da Marginal do Tietê. Seriam fechadas as faixas da esquerda nos dois sentidos da via.

A Ponte ficaria parcialmente bloqueada até o dia 4 de dezembro. Ainda não existe uma nova data para a interdição.