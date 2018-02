CET acaba com retorno na Av. Roberto Marinho A partir de hoje, o cruzamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho com a Rua Princesa Isabel, na zona sul de São Paulo, terá a circulação alterada, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A conversão e o retorno, que antes eram feitos no canteiro central perto do cruzamento, serão eliminados. Quem trafega no sentido Marginal do Pinheiros e pretende retornar ou virar à esquerda deve entrar à direita na Praça Doutor Décio Cinelli. No sentido oposto, motoristas devem ir à direita na Rua Princesa Isabel.