Cerveja checa: ideal para a praia (e para qualquer outro lugar) Além de escolher uma cerveja refrescante, a dica é optar por marcas que não precisam ser consumidas estupidamente geladas, a zero grau. Ao contrário dos rótulos mais comuns dos supermercados, elas ficam ainda melhores se servidas um pouco mais quentes, oferecendo mais aroma e sabor. Nessa lista, entram as cervejas pilsens 100% malte - como a Colorado, a Eisenbahn, Baden Baden e Heineken -, as witbiers (de trigo), estilo belga, como a Hoegaarden, e as pilsens checas, caso da Budvar e da Pilsener Urquell.