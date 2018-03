Certidões civis passam a ser padronizadas A partir de hoje, certidões de nascimento, casamento e óbito serão padronizadas. Os documentos serão confeccionados com papel especial, com marca d"água e microletras, e a impressão ocorrerá no mesmo processo das cédulas de dinheiro, o que aumenta a segurança contra falsificações. Os funcionários dos cartórios de todo o País passarão por cursos de capacitação e receberão certificação digital da Casa da Moeda.