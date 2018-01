Cerquilho tem mais uma agência explodida por quadrilha

SOROCABA - Pelo menos seis homens armados arrombaram uma agência bancária e explodiram quatro caixas automáticos, na madrugada desta segunda-feira 29, em Cerquilho, região de Sorocaba, no interior de São Paulo. Na fuga com o dinheiro, os criminosos fizeram disparos e espalharam pregos pelas ruas para evitar a perseguição. Ninguém foi preso. A agência, do Banco Santander, ficou destruída e não há prazo para a reabertura.

Cerquilho é a décima cidade da região a ter serviços bancários suspensos em razão de ataques com explosivo. A cidade já havia sofrido quatro ataques a bancos em 2015, sendo três contra a agência da Caixa Federal Federal e um contra o Bradesco.

Histórico. Na terça-feira, 23, criminosos explodiram uma agência do Santander em Sorocaba. No dia 20, ataques simultâneos destruíram agências do Banco do Brasil e do Bradesco em Conchas. Em Sarapuí, a agência do Bradesco, único banco da cidade, foi explodida em janeiro, dois dias antes de ser reinaugurada, após ter sofrido outro ataque. Em Piedade, agências do Banco do Brasil e da Caixa Federal foram explodidas ao mesmo tempo, em dezembro. As duas agências de Pilar do Sul também fecharam após ataques com explosivos. Em Apiaí, a única agência do Banco do Brasil também está fechada.