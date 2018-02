CERIMÔNIA FOI EXIBIDA EM TELÃO Quem não conseguiu convite para assistir à posse do novo prefeito teve de se contentar em ver a cerimônia do lado de fora, por meio de um telão instalado na Praça do Patriarca, na frente da Prefeitura. Segundo a Guarda Civil Metropolitana, entre 500 e 1 mil pessoas saíram de casa no 1.º dia do ano para assistir ao começo do novo mandato. "Quero apertar a mão do prefeito, pedir um governo que escute nossos problemas e atenda aos pedidos", disse a aposentada Maria Antonia de Ramos, de 84 anos. "A cidade toda deveria estar aqui. Foram 30 anos de ditadura, em que não pudemos escolher os governantes. Agora que podemos, deveríamos celebrar", empolgou-se a professora Maria de Jesus, de 49 anos, que saiu do Belenzinho, na zona leste, para ver a posse de Haddad.