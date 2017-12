Cerimônia de posse na prefeitura fechará Viaduto do Chá

A cerimônia de posse na Prefeitura de São Paulo provocará a interdição do Viaduto do Chá, no Centro, a partir do meio-dia desta quinta-feira, 1º, feriado de Ano-novo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a medida será necessária para a acomodação do público que pretende assistir à solenidade por meio do telão instalado em frente ao prédio da prefeitura. Não há previsão de quanto o viaduto será liberado. A CET recomenda aos motoristas que evitem circular na região.