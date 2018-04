Cerimônia ajuda no processo de luto dos familiares O velório é um ritual muito importante. É o momento em que a família se encontra para prestar a última homenagem, que se encerra com o enterro. Trata-se de um ritual fundamental para compreender e aceitar a drástica ruptura. O velório ajuda no processo de luto dos familiares. Quem perde um parente num desastre reclama o corpo, porque parece que não há morte sem ele.