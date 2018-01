Cerca de uma tonelada de maconha é apreendida em SP

A polícia apreendeu na tarde deste sábado, 25, mil tijolos de maconha (cerca de 1,2 tonelada) que estavam escondidos no meio de uma carga de ferro velho, no fundo falso de numa carreta que vinha de Foz do Iguaçu. A apreensão ocorreu depois que a carreta enguiçou em plena Marginal do Tietê, em São Paulo. O motorista Gercino Alves Sormani, 51 anos, que não tinha passagens pela polícia, acabou preso.

De acordo com o delegado Marco Antonio Bernardino, titular do SIG (Setor de Investigações Gerais), a investigação começou há cerca de um mês. Nesta madrugada a polícia começou a monitorar o transporte no município de São Roque, a 50 quilômetros de São Paulo, com a intenção de prender os receptadores da droga, Porém, o caminhão quebrou e só o motorista acabou sendo preso.

Matéria ampliada às 19h40.