Cerca de 97 mil moradores da Grande SP estão sem água

Fabiana Marchezi, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Cerca de 97 mil moradores de Barueri, Itapevi, Jandira e Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, estão sem água desde domingo, 4, por conta de problemas eletromecânicos que provocaram a parada de cinco grupos de bombeamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) Baixo Cotia.

De acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), os reparos devem ser concluídos no começo da tarde desta segunda-feira, 5, e o fornecimento de água deve ser retomado gradualmente na madrugada desta terça-feira, 6. Casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195, que funciona durante 24 horas. A ligação é gratuita.