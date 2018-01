Cerca de 600 pessoas são retiradas de terreno na Grande SP

Cerca de 600 pessoas estão sendo retiradas de suas casas na manhã desta terça-feira, 2, em conseqüência de uma reintegração de posse de um terreno, em Embu, na região metropolitana de São Paulo, segundo informações da Polícia Militar. A ação, que começou por volta das 7 horas, está demolindo cerca de 200 casas. De acordo com a PM, o clima era tranqüilo no local e policiais militares faziam a mudança das pessoas com a ajuda de caminhões.