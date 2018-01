Cerca de 6 milhões de veículos já passaram pelo Trecho sul do Rodoanel

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

Caminhões trafegam no Rodoanel no primeiro dia de restrição da Marginal Pinheiros

SÃO PAULO - Mais de 5,6 milhões de veículos já trafegaram pelo Trecho Sul do Rodoanel nos quatro meses de operação, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira, 2, pelo governador Alberto Goldman e o secretário dos Transportes, Mauro Arce.

Deste total, 60% são veículos de passeio. O índice de veículos pesados está hoje em 40%, podendo chegar a 57% em alguns dias úteis, segundo o relatório. Esse movimento de caminhões já é superior ao de importantes trechos de rodovias, como Anhanguera, Anchieta, Raposo Tavares e Castello Branco.

O Trecho Sul, com 61,4 km de extensão, foi concluído no final de março deste ano e liberado para operação em 1º de abril. Junto com o trecho Oeste, em operação desde 2002, interliga sete das dez principais rodovias de acesso a São Paulo: Régis Bittencourt, Raposo Tavares, Castello Branco, Anhanguera, Bandeirantes, Anchieta e Imigrantes.